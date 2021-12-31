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باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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عماد الدين الحمروني: من المؤكد سيشهد تونس اعتقالات أخرى
د. عماد الدين الحمروني استاذ الجغرافية السياسية: احتجاز البحيري يأتي ضمن التحقيق في ملفات إغتيالات سياسية سابقة شهدتها البلاد
محمد قادري:عمليات عين الأسد كانت خطوة أولى باتجاه تحقيق الثأر للجريمة
محمد قادري: الرد القاسي على جريمة اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه لم يتحقق بعد بشكل تام
محمد قادري: جميع القوات التي تعمل تحت راية أمريكا في المنطقة هي قوات إرهابية ويحق لإيران أنن تتعامل معها بهذه الصفة
محمد قادري خبير في الشؤون الدولية: الولايات المتحدة حكومة إرهابية ولا فرق بين ترامب وبايدن الذي لم يبد أي رد فعل تجاه هذه الجريمة سواء قبل مجيئه للحكم أو بعده
الصحة الفلسطينية: استشهاد المواطن الفلسطيني الذي أطلق الاحتلال النار عليه شمال سلفيت صباح اليوم بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن
بيان للشرطة السودانية: تظاهرات الخميس تسببت في مقتل أربعة بأم درمان وإصابة 279 من المتظاهرين و49 من قوات الشرطة
محمد قادري:عمليات عين الأسد كانت خطوة أولى باتجاه تحقيق الثأر للجريمة
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش
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