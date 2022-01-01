فلسطين..مسيرات في "دورا" تضامنًا مع الأسير المضرب عن الطعام أبو هواش

العالم - فلسطين

وجاءت المسيرات بالتزامن مع دخول الأسير أبو هواش يومه الـ137 مضربًا عن الطعام في سجون الإحتلال الإسرائيلي رفضًا للاعتقال الإداري الظالم بحقه.



وانطلقت مسيرة شموع من أمام مسجد دورا الكبير باتجاه دوار الأسرى في المدينة، ومسيرة أخرى من وسط بلدة دورا باتجاه منزل ذوي الأسير أبو هواش.



وشهدت المسيرات هتافات داعمة للأسرى والمقاومة، وفي مقدمتها سرايا القدس وكتائب القسام وقائدها العام محمد الضيف، وطالب المشاركون المقاومة بالرد على اعتداءات الاحتلال على الأسرى والتدخل لإنقاذ حياة الأسير أبو هواش والأسرى عامة.



وهتفت الجماهير المشاركة لصواريخ المقاومة، وعبّرت عن رفضها لعملية التسوية واستمرار "التنسيق الأمني"، ورفع المشاركون صور الأسير هشام ولافتات تدعو إلى نصرته والضغط في كل الاتجاهات للإفراج عنه.



وقال عماد أبو هواش، في كلمة له خلال المسيرات: إن شقيقه هشام وحسب التقارير الصحية وصل لحالة حرجة تستدعي تحركا عاجلا من كل المستويات الفلسطينية.



وعرّج أبو هواش على تقرير وزارة الصحة الفلسطينية عقب زيارة للأسير، قالت فيه إنها "وجدت الأسير أبو هواش في حالة حرجة جدًّا، ونتوقع الأسوأ في أي لحظة".



ويعاني الأسير أبو هوّاش، وهو من بلدة دورا جنوب الخليل، من هزال وضعف، وفقدان متكرّر للوعي، ومن نقص حادّ بالبوتاسيوم، وآلام حادّة في الكبد والقلب، ولا يستطيع النّوم من شدّة الأوجاع في جميع أنحاء جسده، ويتنقّل على كرسي متحرّك، بالإضافة إلى معاناته من التقيّؤ باستمرار.