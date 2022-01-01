القنصلية الايرانية في كربلاء تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر (صور)

العالم-العراق

وحضر الحفل التأبيني الذي نُظّم في منطقة بين الحرمين الشريفين للإمام الحسين واخيه العباس عليهما السلام في كربلاء المقدسة، جمع غفير من الشخصيات السياسية والأكاديمية ورجال الدين.

واستذكر الحاضرون الدور البطولي للشهدين قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس في تحرير الاراضي العراقية من دنس جماعة "داعش" الوهابية.

واطلق المشاركون في هذه المراسم شعارات التكريم للشهيدين والموت لامريكا وطالبوا بخروج القوات الامريكية من العراق.

وفي المراسم تم رفع صور لشهداء المقاومة وفي مقدمهم الشهيدين سليماني والمهندس، واشار عدد من الخطباء الى جهاد الشهيدين في سوح المعارك ضد الجماعات الارهابية وعلى راسهم جماعة داعش.

واقيم على هامش المراسم معرض يضم صورا لشهداء المقاومة.

وكانت السفارة الايرانية في بغداد أقامت يوم الخميس الماضي حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر، حيث أكد خلاله السفير الإيراني لدى العراق ايرج مسجدي، ان الشهيدين سليماني والمهندس تمكنا من استئصال الإرهاب من الأراضي الإسلامية لا سيما من الأراضي العراقية.

واستشهد قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق الحاج قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما بعدوان جوي نفذته طائرات امريكية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي، في 3 كانون الثاني/يناير العام 2020، في جريمة اغتيال جبانة أمر بها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.