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أنقرة: تحييد 5 مسلحين ردا على مقتل مواطن تركي شمالي سوريا

أنقرة: تحييد 5 مسلحين ردا على مقتل مواطن تركي شمالي سوريا
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 5 مسلحين من حزب العمال الكردستاني ردا على مقتل مواطن تركي في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

العالم-سوريا

وذكرت الوزارة في بيان عبر تويتر أن قوات تركية أطلقت عملية ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" ردا على مقتل موظف لدى المديرية العامة لشؤون المياه الحكومية التركية.

وأكدت الوزارة ان العملية أسفرت عن تحييد 5 مسلحين من التنظيم.

والخميس، أكد ديوان ولاية شانلي أورفة التركية أن موظفا في المديرية العامة لشؤون المياه الحكومية قتل بهجوم شنه مسلحو "حزب العمال الكردستاني" في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأشار الديوان في بيان له إلى أنه "سيتم إرسال جثمان الموظف إلى مسقط رأسه في تركيا بعد مراسم ستقام في مطار (غاب) بولاية شانلي أورفة الجمعة".

وأطلق الجيش التركي بالتحالف مع الجماعات المعارضة المسلحة السورية في أكتوبر 2019 عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، "لتطهيرها من مسلحي "حزب العمال الكردستاني" و"داعش"، وإعلان منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وعلق الجيش العملية خلال الشهر ذاته بعد توصل أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين والمسلحين من المنطقة.

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