السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

انفجار غامض يدمر مبنى سكنيا شمالي بلجيكا

انفجار غامض يدمر مبنى سكنيا شمالي بلجيكا
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

لقي 3 أشخاص حتفهم بعدما دمر انفجار قوي أجزاء كبيرة من مبنى سكني في بلدة "ترن أوت" بشمال بلجيكا، بينما تم انتشال سيدة على قيد الحياة من بين الأنقاض.

العالم-اوروبا

وقال بول فان ميرت عمدة البلدة مساء الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" إن رجال الإنقاذ عثروا على جثتين إضافيتين بين الأنقاض. وكانت السلطات قد أكدت في وقت سابق حالة وفاة أخرى.

في غضون ذلك، يتواصل البحث عن شخص مفقود، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الشخص داخل المبنى وقت وقوع الانفجار.

وأوضح فان ميرت أنه تم نقل المرأة التي تم إنقاذها إلى المستشفى، مشيرا إلى أنها كانت على تواصل مع رجال الإنقاذ ولكن لم يتم إنقاذها في أول الأمر بسبب الضرر الجسيم الذي لحق بالمبنى.

وأظهرت الصور من موقع الحادث أن أجزاء من الطابقين بأعلى المبنى المؤلف من 4 طوابق، قد دمرت جراء الانفجار. كما انهارت أجزاء من الجدار الخارجي وأجزاء من السقف.

ولم تتوفر بعد أي معلومات مبدئية عن السبب الدقيق وراء الانفجار.

وقال فان ميريت في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لصحيفة "هيت لاتست نيووس" (Het Laatste Nieuws) "نشتبه في أنه انفجار غاز".

روابط ذات صلة

بلجيكا تؤكد إغلاق المفاعلات النووية السبعة في البلاد بحلول العام 2025

أوروبا تسجل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصرع 12 شخصا جراء تدافع في أحد المزارات بالهند

لأول مرة في التاريخ.. 10 أشخاص استقبلوا العام الجديد في الفضاء

انتاج الصلب الايراني یلامس 26 مليون طن

تنديدا بجريمة القائم.. متظاهرون يحرقون مجسما للسفارة الأميركية في بغداد

مصادر: سرايا القدس تطلق صاروخين تجاه شاطئ تل أبيب

دراسة: هذا الشراب ينقذ الكبد