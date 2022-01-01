انفجار غامض يدمر مبنى سكنيا شمالي بلجيكا

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وقال بول فان ميرت عمدة البلدة مساء الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" إن رجال الإنقاذ عثروا على جثتين إضافيتين بين الأنقاض. وكانت السلطات قد أكدت في وقت سابق حالة وفاة أخرى.

في غضون ذلك، يتواصل البحث عن شخص مفقود، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الشخص داخل المبنى وقت وقوع الانفجار.

وأوضح فان ميرت أنه تم نقل المرأة التي تم إنقاذها إلى المستشفى، مشيرا إلى أنها كانت على تواصل مع رجال الإنقاذ ولكن لم يتم إنقاذها في أول الأمر بسبب الضرر الجسيم الذي لحق بالمبنى.

وأظهرت الصور من موقع الحادث أن أجزاء من الطابقين بأعلى المبنى المؤلف من 4 طوابق، قد دمرت جراء الانفجار. كما انهارت أجزاء من الجدار الخارجي وأجزاء من السقف.

ولم تتوفر بعد أي معلومات مبدئية عن السبب الدقيق وراء الانفجار.

وقال فان ميريت في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لصحيفة "هيت لاتست نيووس" (Het Laatste Nieuws) "نشتبه في أنه انفجار غاز".