ايران..إنتاج بذور هجينة بكميات كبيرة وطرحها في الأسواق

العالم - مراسلون

لأول مرة في إيران، توصّل الباحثون في جامعة طهران لإنتاج بذور هجينة بكميات كبيرة وطرحها في الاسواق التجارية. واستطاعت شركة ابو ريحان المعرفية التابعة لجامعة طهران في انتاج هذه البذور بالاستعانة برسائل طلاب الدراسات العليا في اقسام إصلاح النباتات وعلوم البستنة والتكنولوجيا الحيوية وعلم تشخيص الامراض النباتية وعلم الحشرات.

وقال عضو الهيئة العلمية في كلية أبو ريحان التابعة لجامعة طهران، محمود لطفي:"دخلنا في هذا المجال منذ نحو عشر سنوات وانتجنا بذور الطماطم و الشمام بناء على اسس علمية. نهدف إلى استخلاص مجموعة جينية للنبات فمثلا نقوم بإنتاج ستة اجيال من النبات ثم نختار افضل تركيبة لجينات البذر الهجيني ثم نطرحها للسوق".

تعتبر ايران مهد انتاج النباتات الهجينة في العالم. كما أنها تنتج بذور الطماطم من هذا الطراز في مشاتل هذه الشركة المعرفية وقد تمّ زراعة سبعمئة خط من ثمرة الطماطم لاستخلاص افضل جينات هذه الثمرات هذا في وقت يؤكد الباحثون الايرانيون أنّ بذورهم الهجينة ليست معدلة وراثيا.

وقال عضو الهيئة العلمية في كلية أبو ريحان، حسين رامشيني: "نحن في مشروعنا لا نقوم بتعديل البذور وراثيا، عملية نمو نبات تسير بصورتها الطبيعية لكن فقط نقوّمها بصورة ذكية ولانقحمْ اي صبغة وراثية غريبة على البذور".

من اهم مميزات البذور الهجينة أنها تعطي محصولا ذا جودة واحدة، وهي غزيرة الانتاج ومحصولها مقاوم للآفات والامراض وبذلك يتم الاستفادة بشكل افضل من التربة والموارد المائية كما أنّ هذه النباتات الناتجة عن هذه البذور تقلل استخدام المبيدات الزراعية.