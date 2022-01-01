شاهد.. مسيرة الشهيد المدافع عن حرمات العتبات المقدسة بسوريا

العالم- خاص بالعالم

وقال خليلي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "صباح جديد" عنوان الحلقة "شهداء الدفاع عن المقدسات": ان قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي نصحه بتأليف كتاب يحوي ذكريات الشهيد خليلي من مرحلة طفولته وحتى الشهادة، داعياً المواطنين الى قراءة هذا الكتاب من اجل معرفة كيف وصل الشهيد الى هذه الدرجة الرفيعة، ولماذا قدم نفسه للشهادة وعلى اي اسس ومبادئ استند عليها واي نشاطات اختارها للوصول الى طريق الشهادة.

وشدد والد الشهيد خليلي على انه ابنه قد استشهد قبل 8 سنوات، اي انه كان من اوائل الطلائع التي ذهبت للدفاع عن حرم العتبات المقدسات في سوريا.

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