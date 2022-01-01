قائد الثورة الاسلامية: الشهيد سليماني اصبح نموذجا لشباب المنطقة

العالم - ايران

وأكد قائد الثورة الإسلامية خلال اللقاء أن الشهيد الفريق قاسم سليماني كان ولا يزال اكثر الشخصيات الوطنية والمتميزة في إيران والعالم الإسلامي.

وأوضح آية الله خامنئي أن الشهيد قاسم سليماني بات اليوم رمزا للأمل والثقة بالنفس والشجاعة والصمود والانتصار في المنطقة، مؤكدا القول ان الشهيد سليماني اصبح نموذجا لشباب المنطقة وتعد شخصيته الأكثر وطنية بايران وأممية بالعالم الاسلامي.

واعتبر قائد الثورة، ان "الحقيقة" و "الإخلاص" كرمز ومؤشر لمدرسة سليماني، مشيرا إلى ان شباب المنطقة يقتدون بالحاج قاس سليماني.

ووصف قائد الثورة استشهاد الفريق سليماني بأنه حدث وطني وحدث دولي، وأضاف: إن إحياء المراسم الشعبية والمبتكرة لذكرى استشهاد الحاج قاسم في عموم إيران يظهر أن الشعب رائد في تقدير هذا الشهيد العظيم.

واستشهد سماحته بعدة آيات من القرآن الكريم، وقال: الصدق والاخلاص هما جوهر وشكل مدرسة سليماني التي باركت حياته واستشهاده، وكيفية استشهاده بحمد الله أكملت البرهان لجميع عباد الله وأعداء الإسلام.

ووصف آية الله الخامنئي، التزام الفريق سليماني الصادق تمامًا بالعهد الذي قطعه مع الله وتعامله الصادق مع الإمام الخميني (رض) وقيم الإسلام والثورة بانه مبعث بركة لنشاط الفريق سليماني، مضيفا: ان سليماني عزيز الشعب الإيراني، قد تحمل معاناة النضال من أجل المثل العليا بكل كيانه وكان أمينًا لواجباته تجاه الشعب الإيراني والأمة الإسلامية بكل دقة طوال حياته.

وأضاف قائد الثورة الاسلامية انه ببركة دماء الشهيد سليماني فان الاميركيين قد هربوا من أفغانستان وفي العراق، انهم يتظاهرون بالخروج ويتحدثون عن دور استشاري وعلى العراقيين متابعة الأمر بذكاء.

وأكد سماحته ان قتلة الشهيد سليماني كترامب ومن معه سينساهم التاريخ وسيدفنون في مزبلته بعد ما يلقون جزاءهم جراء الجريمة التي اقترفوها.

واردف آية الله خامنئي قائلا إن جبهة المقاومة باليمن بتقدم مستمر وبسورية العدو فقد الأمل بالمستقبل وبشكل عام المقاومة ورفض الاستكبار اليوم أكثر حيوية وأملا.

يتبع...