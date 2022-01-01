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إحياء لذكرى استشهاد قادة النصر.. استكمال الاستعدادات لمسيرة مليونية وسط بغداد

إحياء لذكرى استشهاد قادة النصر.. استكمال الاستعدادات لمسيرة مليونية وسط بغداد
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

بدأ الآلاف من العراقيين، صباح اليوم السبت، التوافد على ساحة الحرية بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد للمشاركة في مسيرة مليونية مرتقبة لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر اثر الجريمة الأمريكية الغادرة قرب مطار بغداد الدولي.

العالم-العراق

واستكملت الاستعدادات للمسيرة المرتقبة لإحياء ذكرى اغتيال قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.

وشهدت سيطرات ومداخل العاصمة بغداد اكتظاظا بالعجلات القادمة من مختلف محافظات البلاد للمشاركة في المسيرة.

كما جرى اغلاق تقاطع الكرادة مسبح وسط بغداد وتقاطع الجادرية باتجاه جامعة بغداد وجسر الطابقين ذهابا وايابا أمام حركة العجلات استعدادا للمسيرة المليونية.

واستنفرت مديرية شؤون المحافظات من طريق إطلاق حملتها الخدمية لتعبيد الطرق، ونُصبت خيم ومواكب الدعم اللوجستي وجُهزت مرافئ لوقوف العجلات القادمة من المحافظات تحت جسر الطابقين، لإحياء المسيرة في منطقة الجادرية ببغداد.

ومن المقرر ان تنطلق التظاهرة في الساعة الواحدة من ظهر اليوم.

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إحياء لذكرى استشهاد قادة النصر.. استكمال الاستعدادات لمسيرة مليونية وسط بغداد

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