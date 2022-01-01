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تونس: الوضع في ليبيا تصدر أولوياتنا خلال عضويتنا بمجلس الأمن

تونس: الوضع في ليبيا تصدر أولوياتنا خلال عضويتنا بمجلس الأمن
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكدت تونس أن الوضع في ليبيا كان في صدارة أولوياتها خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن.

العالم - تونس

وأكدت وزارة خارجية تونس في بيان لها في ختام عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة والتي امتدت على الفترة 2020-2021 أنها لم تدّخر جهدا، خلال كامل فترة عضويتها في مجلس الأمن، من أجل الدفاع عن القضايا العربية والإفريقية صلب مجلس الأمن حيث كانت القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا في صدارة أولويات التحرّكات بتنسيق تامّ مع هذين البلدين ومع بقية الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأكدت وزارة الخارجية أن تونس ساندت أيضا، الجهود المرتبطة بالمسارات السياسية في سوريا واليمن والسودان.

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