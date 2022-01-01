شاهد: تظاهرات ضخمة في بغداد وفاءاً لشهداء قادة النصر

العالم - مراسلون

وأفاد مدير مكتب قناة العالم من بغداد ان عشرات الالاف من العراقيين توافدوا منذ ساعات الصباح نحو ساحة الحسنين في منطقة الجادرية للمشاركة في التظاهرة التي اُطلق عليها اسم "الرد المليوني".

واستذكرالمتظاهرون قادة النصر، الشهيدان اللواء حاج قاسم سليماني وابومهدي المهندس منددين بالجريمة الاميركية باستهدافهما قبل عامين في واقعة عُرفت باسم "جريمة المطار".

ورفع المتظاهرون أعلام العراق والحشد الشعبي ولافتات ضد الوجود الاميركي في العراق.

وتزامنت هذه التظاهرات مع حدث مهم عاشه العراق وهو الاعلان عن انهاء الدور القتالي للقوات الاميركية في العراق وتحويل هذا الدور الی دور استشاري ورغم ذلك يثير هذا الدور حفيظة شريحة عظيمة من العراقيين الذين يرون في هذا العنوان، تغييرا لعنوان مبرر الوجود الاميركي في العراق.