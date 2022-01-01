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بمساندة حوامات الاحتلال الأمريكي..

"قسد" تختطف عدداً من المدنيين السوريين بريف دير الزور

السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

اختطفت ميليشيا “قسد” عددا من المدنيين السوريين بمساندة حوامات الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور الشمالي، وذلك في سياق استمرار جرائمها بحق المدنيين في مناطق انتشارها بالجزيرة السورية.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” داهمت فجر اليوم بمساندة مروحيات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي منازل المواطنين في قرية العزبة بريف دير الزور الشمالي واختطفت عدداً منهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وبينت المصادر أن مسلحي الميليشيا حطموا أبواب بعض المنازل وعبثوا بمحتوياتها واستولوا على بعض مقتنيات أصحابها.

وصعدت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في الآونة الأخيرة عمليات المداهمة في المناطق التي تحتلها بالجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيدا للقتال في صفوفها.

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