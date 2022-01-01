"قسد" تختطف عدداً من المدنيين السوريين بريف دير الزور

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” داهمت فجر اليوم بمساندة مروحيات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي منازل المواطنين في قرية العزبة بريف دير الزور الشمالي واختطفت عدداً منهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وبينت المصادر أن مسلحي الميليشيا حطموا أبواب بعض المنازل وعبثوا بمحتوياتها واستولوا على بعض مقتنيات أصحابها.

وصعدت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في الآونة الأخيرة عمليات المداهمة في المناطق التي تحتلها بالجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيدا للقتال في صفوفها.