العالم - فلسطين

وتوزعت حالات الوفاة جغرافيًّا إلى 6 في قطاع غزة، وحالتين في الضفة.



وتوزعت الإصابات الجديدة جغرافياً إلى 79 في الضفة الغربية، و57 في قطاع غزة.



وبحسب التقرير الوبائي، بلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 98.2%، ونسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



أما عن حالات التعافي، فقد سجلت الضفة الغربية 164 متعافيًا، في حين بلغ عدد المتعافين في قطاع غزة 150.



ولفتت الوزارة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، في حين يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 113 مرضى، منهم 16 على أجهزة التنفس الاصطناعي.