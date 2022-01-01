357 شهيدا فلسطينيا بينهم 79 طفلا و69 إمراة في 2021

العالم - فلسطين



وقال الأمين العام لتجمع أسر الشهداء محمد صبيحات إن نسبة 19% من الشهداء هم من النساء، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الإجرام الإسرائيلي، منذ احتلال فلسطين عام 1948.



وأوضح صبيحات أن نسبة الشهداء الأطفال تجاوزت الـ22 بالمائة، مرجعاً ارتفاع هذه النسب إلى سهولة التعليمات التي يتلقاها جنود الاحتلال فيما يتعلق بإطلاق النار من المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي، وعدم وجود أي ضوابط تحد من عمليات استهداف الفلسطينيين.



وحثَّ صبيحات المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية، وجهات الاختصاص في السلطة الوطنية، وخاصة وزارتي العدل والخارجة، إلى ملاحقة الاحتلال وجنوده أمام المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على جرائمهم، التي تُعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.



وفيما يلي أبرز ما ورد في التقرير الإحصائي الذي صدر عن التجمع:



1- عدد الشهداء الكلي 357.



2- 257 شهيدا من قطاع غزة.



3- 100 شهيدا من الضفة الغربية.



4- عدد الشهداء الأطفال (أقل من 18 عاما) هو 79 شهيدا وشهيدة، وهذا العدد يُشَكِّل 22% من العدد الإجمالي للشهداء هذا العام.



5- عدد الشهيدات الإناث 69 شهيدة، وهذا العدد يُشَكِّل 19% من مجموع الشهداء خلال هذا العام، وهي النسبة السنوية الأعلى في تاريخ الإجرام الإسرائيلي.



6- عدد الشهداء الذكور 288 شهيدا.



7- أصغر الشهداء سِنَّا (4 شهداء)، وهم:

- الشهيد محمد سلامة محمد ابو دية (سنة واحدة) الذي استشهد بتاريخ 13/5/2021، في جباليا/ غزة.

- الشهيد ابراهيم محمد ابراهيم الرنتيسي، (سنة) الذي استشهد بتاريخ 13/5/2021، في رفح/غزة.

- الشهيد محمد زين محمد محمود العطار، (سنة) الذي استشهد بتاريخ 14/5/2021، في بيت لاهيا/ غزة.

- الشهيد قصي سامح فواز القولق، (سنة) الذي استشهد بتاريخ 16/5/2021، في غزة.



وأكبر الشهداء سنا، الشهيد أمين محمد حمد القولق (90 عاما) من غزة، الذي استشهد بتاريخ 16/5/2021.



8- متوسط أعمار الشهداء هو 27 سنة.



9- أكثر الأشهر دموية، كان شهر أيار/ 2021، حيث بلغ عدد الشهداء خلاله 286 شهيدا وشهيدة.