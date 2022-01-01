متحدث حرس الثورة الاسلامية في ايران: مناورات الرسول الاعظم -17 لم يكن لها أدنى تأثير سلبي على محادثات فيينا وقد اجريت للحؤول دون وقوع حرب

قناة العالم
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢
١٢:٥٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
ألمانيا تغلق ثلاثا من محطاتها الستة للطاقة النووية سعيا للتحول الى الطاقة المتجددة
متحدث حرس الثورة الاسلامية في ايران: إجراء مناورات الرسول الاعظم -17 وضع نهاية لتخرصات وأوهام الصهاينة واعداء الشعب الايراني
متحدث حرس الثورة الاسلامية في ايران: مناورات الرسول الاعظم -17 لم يكن لها أدنى تأثير سلبي على محادثات فيينا وقد اجريت للحؤول دون وقوع حرب
متحدث حرس الثورة الاسلامية في ايران: إذا أخطأ الأعداء فسيتلقون ردا ساحقا
نادي الأسير الفلسطيني: الأسير هشام أبو هواش يواجه الموت في مستشفى "أساف هروفيه" منذ فجر هذا اليوم ويتم إيقاظه بصعوبة كبيرة
التلفزيون السوري: بمساندة حوامات الاحتلال الأمريكي مليشيا (قسد) تخطف عددا من المدنيين بريف دير الزور
آية الله خامنئي: جبهة المقاومة باليمن بتقدم مستمر وبسورية العدو فقد الأمل بالمستقبل وبشكل عام المقاومة ورفض الاستكبار اليوم أكثر حيوية وأملا
آية الله خامنئي: جبهة المقاومة والتيار المناهض للاستكبار في المنطقة اليوم أكثر حيوية ونشاطا وأملا مقارنة بالعامين الماضيين
آية الله خامنئي: ببركة دماء الشهيد سليماني الاميركيون بالعراق اليوم يتظاهرون بالخروج ويتحدثون عن دور استشاري وعلى العراقيين متابعة الأمر بذكاء
آية الله خامنئي: ببركة دماء الشهيد سليماني الاميركيون قد هربوا من أفغانستان
متحدث حرس الثورة الاسلامية في ايران: مناورات الرسول الاعظم -17 لم يكن لها أدنى تأثير سلبي على محادثات فيينا وقد اجريت للحؤول دون وقوع حرب
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 01 يناير 2022
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢
خاص بالعالم- مراسلون
ذكرى استشهاد "سليماني" وإتهام بايدن وهل بدأ موسم اعتقالات الرموز في تونس؟
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥
استوديو بيروت
لبنان 2021 ..الحصاد السياسي
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٨
هاشتاغ
مفاوضات الغاء الحظر والعدوان الإسرائيلي على اللاذقية
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٥
مع الحدث
أهداف وتداعيات لقاء عباس - بني غانتس
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٦
أهم الأخبار
الجولة الثامنة من مفاوضات رفع الحظر في فيينا
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٨
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
الأسير أبو هواش دخل في غيبوبة متقطعة..
الجهاد الإسلامي: أبو هواش يتعرض لعملية تصفية وسنرد عليها
تعرف على أبرد منطقة سكنية في العالم!
رئيسي يؤكد على إكمال تطعيم النازحين الافغان بلقاح كورونا
صادرات المنتجات الزراعية والغذائية تدرّ 3.4 مليار دولار على ايران
استمرار انخفاض معدلات الاصابة والوفيات بكورونا في ايران
الكلداني: خروج القوات الاميركية من العراق سيكون بالسلم او بالحرب
مقالات و تحليلات
"إسرائيل" تستنجد بوكيلها: تهدئة «ساحة الضفّة» مهمّةً أولى
بلومبيرغ: الخلاف بين الإمارات والسعودية مرشح للتصاعد
السعودية تستنسخ التجربة الاسرائيلية في اليمن
هل توقيت طاولة الحوار الوطني بين الاطراف اللبنانية مناسب؟
هل تحرير اليتمة.. ستكون القشة التي تكسر ظهر السعودية؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.