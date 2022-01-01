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عقب احتمال استشهاد الأسير أبو هواش..

الجهاد الإسلامي تعلن التعبئة العامة في صفوف مقاتليها في غزة والضفة

الجهاد الإسلامي تعلن التعبئة العامة في صفوف مقاتليها في غزة والضفة
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

وجه الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داوود "نداء للأحرار للنزول إلى نقاط الاشتباك مع العدو الإسرائيلي".

العالم - فلسطين

وقالت المصادر الفلسطينية، إن سرايا القدس أخلت جميع مواقعها وتستعد للساعات المقبلة.

كما رفعت سرايا القدس حالة التأهب وتعلن التعبئة العامة في صفوف مقاتليها في غزة والضفة.

واستنفدت قيادة الجهاد الإسلامي كل الوسائل السياسية بهدف حماية وإنقاذ الأسير أبو هواش

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أنّ الأسير هشام أبو هواش (40 عاماً) يواجه الموت في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي بعد تدهور حالته الصحية، مشيراً إلى أنه "منذ فجر هذا اليوم يتم إيقاظه بصعوبة كبيرة".

وكان مستشار هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه قال في وقت سابق اليوم، "إن الأسير أبو هواش دخل في غيبوبة متقطعة".

وقال النادي إنّ "الاحتلال يواصل جريمته، مع استمراره في تعنته ورفضه الاستجابة لمطلبه والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفيّ.

في السياق، قال شقيق الأسير أبو هواش على "تويتر" إنّ شقيقه "لا يستفيق نهائياً وحتى لشرب الماء وهو بداية الدخول في غيبوبة".

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عقب احتمال استشهاد الأسير أبو هواش.. الجهاد الإسلامي تعلن التعبئة العامة في صفوف مقاتليها في غزة والضفة

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