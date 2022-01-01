كوخافي: السلطة الفلسطينية نفذت عملية أمنية في جنين بدلا من جيشنا!

العالم - فلسطين

وأفادت بذلك القناة 12 الإسرائيلية، مضيفة أن كوخافي تحدث عن ذلك في غرف مغلقة. ويأتي نشر كلامه في إطار صد الانتقادات التي تعرض لها وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، بعد لقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ونقلت القناة عن كوخافي قوله إن تل أبيب "حفزت أجهزة السلطة الأمنية، عبر التنسيق الأمني المستمر، وهم في نهاية المطاف من دخلوا جنين وعملوا ضد المنظمات الإرهابية هناك، وصادروا وسائل قتالية، واعتقلوا ناشطين كثيرين”.

ووفقا للمراسل العسكري للقناة، نير دفوري، فإن “هذه القصة تبرز أهمية الحفاظ على التنسيق الأمني مع الفلسطينيين. هذا هو الموضوع الرئيسي الذي بحثه غانتس وعباس، لفحص كيفية العمل سوية”.