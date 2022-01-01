الاسير ابوهواش يواجه خطر الموت وسرايا القدس تتأهب

العالم - خاص بالعالم



يؤكد أخ الاسير، عماد ابو هواش؛ ان شقيقه هشام المضرب عن الطعام لا يستفيق نهائيا منذ فجر السبت وهي بداية دخوله في غيبوبة، وحذر من تأثير ذلك على حياته.

المسيرات التضامنية مع الأسير عمت أرجاء المناطق الفلسطينية، ودعت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني وقواه الحية إلى وقفة موحدة إلى جانب الأسرى الإداريين، ومناصرة قرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال، لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري إلى الأبد.

وهتف المشاركون للأسير أبو هواش والأسرى، مطالبين الفصائل والمؤسسات بسرعة الإفراج عن المعتقلين في سجون الاحتلال، وقصف "تل أبيب" ردًّا على الاعتداءات التي تُنفذها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى.

إلى ذلك طالبت شخصيات وفصائل فلسطينية بإنهاء معاناة الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن الأسير يتعرض لعملية تصفية واغتيال، وأنه سيتم التعامل معها بمقتضى الالتزام بالرد على أي جريمة اغتيال يرتكبها العدو.

وأضافت الحركة في بيان، أن كل ساعة تمر دون إنهاء لمعاناة الأسير أبو هواش تعني أنه يقترب من خطر الموت.

وأكدت الحركة أن كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على الطاولة، في حال واصل الاحتلال مماطلته وتهربه من المسؤولية.

في هذه الاثناء رفعت سرايا القدس حالة التأهب وأعلنت التعبئة العامة في صفوف مقاتليها في غزة والضفة للرد على احتمال استشهاد الأسير أبو هواش.

وأكدت السرايا، أنّها أخلت مواقعها العسكرية، وأوقفت كافة الانشطة التدريبية بداخلها.