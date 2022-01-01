العميد شريف : الحرس الثوري يسعى لتعزيز اقتدار ايران وشموخها

العالم - ايران

تصريحات "العميد شريف" هذه، جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، على اعتاب الذكرى السنوية الثانية لواقعة استشهاد "الفريق الحاج قاسم سليماني" ورفاقه.

واكد المتحدث باسم الحرس الثوري، ان الشهيد سليماني هو الانسان النموذجي الذي اجتمعت خصال الروحانية والاخلاص وحب اهل البيت ( عليهم السلام) والتضحية والشجاعة والسير على نهج الولاية في شخصيته.

واضاف، ان هذا الانسان العظيم كان محط اهتمام كبير في ايران والعالم.

ومضى يقول، انه بالرغم من مرارة فقدان الشهيد سليماني، لكن جبهة المقاومة اصبحت ببركة دمائه الطاهرة التي اريقت على ايدي اشقى الاشقياء، اكثر عزما وقوة للمضي على نهجه وطريقه المشرق.

وشدد العميد شريف قائلا : ان اجراءنا الاكثر وقعا وانتقامنا من قتلة الشهيد سليماني، يتمثل في عدم السماح للكيانين الامريكي والصهيوني بتمرير ماربهما في المنطقة.

وفي جانب اخر من تصريحاته الصحفية اليوم، اشار المتحدث باسم الحرس الثوري الى "مناورات الرسول الاعظم" (17) المشتركة؛ مبينا انها انجزت بمشاركة القوات البرية والبحرية والجو-فضائية المنتسبة للحرس وايضا قوات التعبئة الشعبية في مياه الخليج الفارسي والمنطقة البحرية العامة جنوبي البلاد.

واكد، ان هذه المناورة التي اظهرت جانبا فقط من اقتدار وطاقات الحرس الثوري، اثارت صدى اعلاميا واسعا على الصعيدين المحلي والاقليمي والدولي؛ حيث اقرّ الجميع بتعاظم اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية.