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قصف للجيش التركي ومرتزقته على بلدة أبو راسين ومحيطها

قصف للجيش التركي ومرتزقته على بلدة أبو راسين ومحيطها
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

قالت وكالة الانباء السورية "سانا" بأن "الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية عدوانهم على بلدة أبو راسين والقرى المحيطة بها في ريف الحسكة الشمالي مساء اليوم".

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية أن "الاحتلال التركي ومرتزقته اعتدوا على بلدة أبو راسين وقرى الأسدية وخضراوي والمشيرفة بسلاح المدفعية ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل ونزوح الأهالي بعيداً عن اعتداءات المحتل التركي ومرتزقته".

وأشارت المصادر ذاتها إلى "استمرار نزوح الأهالي من القرى المحيطة ببلدة أبو راسين وخاصة خلال ساعات الليل حيث يضطرون إلى ترك منازلهم ليلاً ليعودوا إليها نهاراً لافتة إلى وجود خوف وقلق لديهم من جراء انتشار أخبار عن عدوان واسع من قبل مرتزقة الاحتلال التركي المتمركزين في ريف رأس العين المحتل".

وتسبب العدوان التركي على بلدة أبو راسين وقراها أول أمس باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين السوريين وأضرار كبيرة في المنازل والممتلكات العامة.

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قصف للجيش التركي ومرتزقته على بلدة أبو راسين ومحيطها

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