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طالبان: 9% من سكان أفغانستان مدمنون على المخدرات

طالبان: 9% من سكان أفغانستان مدمنون على المخدرات
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد نائب وزير الصحة الأفغاني عبد الباري عمر أن عدد مدمني المخدرات في أفغانستان بلغ 3.5 مليون شخص بواقع 9% من مجموع سكان البلاد البالغ 39 مليون شخص.

العالم-الامريكيتان

ونقلت قناة "تولو نيوز" التلفزيونية المحلية عن نائب الوزير قوله: "3.5 مليون شخص في البلاد مدمنون على المخدرات.. كل واحد منهم يتعاطى يوميا مخدرات بقيمة حوالي 3 دولارات".

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة "اتسعت عام 2020 مساحة الأرض المستخدمة للزراعة غير المشروعة لخشخاش الأفيون في أفغانستان بنسبة 37% مقارنة بالعام السابق، وهو ثالث أكبر مؤشر يتم تسجيله على الإطلاق في البلاد، حيث تنتج أفغانستان 85% من الأفيون في العالم، بما يشكل 6 إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".

وأشارت إلى أن "عدد مدمني المخدرات بين البالغين في أفغانستان بلغ حينها 2.4 مليون شخص".

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طالبان: 9% من سكان أفغانستان مدمنون على المخدرات

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