مقتل عدد من الارهابيين على يد قوات الحرس الثوري في جنوب شرق ايران

العالم - ايران

وأفاد موقع "سباه نيوز" ان قسم العلاقات العامة لقاعدة القدس التابعة للحرس الثوري الإسلامي قال في بيان صادر يوم السبت: إنه عقب الاشتباكات مع مقاتلي مقر القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بجنوب شرق البلاد خلال الايام الاخيرة استطاع المقر ، اليوم السبت ، تحديد مخبأ ومقرات عدد من الارهابيين في منطقة كورين بمحافظة سيستان وبلوجستان خلال عمليات استخبارية دقيقة.

وأضاف البيان: في هذا الاشتباك العنيف قتل الارهابي " غلام شهباخش "مع 5 ارهابيين كما جرح 5 آخرين وتدمير مخبأهم ومقراتهم تدميرا كاملا.

ولفت البيان الى استشهاد ثلاثة مقاتلين محليين من قوات التعبئة اثناء الدفاع عن أمن واستقرار الاهالي في الاشتباك الذي وقع بالقرب من قرية في المنطقة.