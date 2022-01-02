الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل عدد من الارهابيين على يد قوات الحرس الثوري في جنوب شرق ايران

مقتل عدد من الارهابيين على يد قوات الحرس الثوري في جنوب شرق ايران
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني مقتل الارهابي غلام شه بخش و 5 مجرمين من رفاقه في اشتباك مع قوات الحرس الثوري في جنوب شرق البلاد.

العالم - ايران

وأفاد موقع "سباه نيوز" ان قسم العلاقات العامة لقاعدة القدس التابعة للحرس الثوري الإسلامي قال في بيان صادر يوم السبت: إنه عقب الاشتباكات مع مقاتلي مقر القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بجنوب شرق البلاد خلال الايام الاخيرة استطاع المقر ، اليوم السبت ، تحديد مخبأ ومقرات عدد من الارهابيين في منطقة كورين بمحافظة سيستان وبلوجستان خلال عمليات استخبارية دقيقة.

وأضاف البيان: في هذا الاشتباك العنيف قتل الارهابي " غلام شهباخش "مع 5 ارهابيين كما جرح 5 آخرين وتدمير مخبأهم ومقراتهم تدميرا كاملا.

ولفت البيان الى استشهاد ثلاثة مقاتلين محليين من قوات التعبئة اثناء الدفاع عن أمن واستقرار الاهالي في الاشتباك الذي وقع بالقرب من قرية في المنطقة.

روابط ذات صلة

حرس الثورة يقتل 3 ارهابيين قتلوا 2 من عناصره

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. أكثر من 31.5 ألف حريق خلال 2021

الصحة العالمية تحذر من "مرض جديد"!

بالفيديو: تونس..حركة النهضة تثور ضد اعتقال أحد قادتها

الاعلام الصيني: أمريكا والناتو سيتعرضان لكارثة كبيرة إن هاجما روسيا!

أمير الكويت يبعث رسالتين خطيتين لأمير قطر وملك البحرين

مقتل عدد من الارهابيين على يد قوات الحرس الثوري في جنوب شرق ايران