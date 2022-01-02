سوريا.. رخصة تأهيل سياحي لمشروع جديد في السويداء

العالم-سوريا

وبحسب "سانا" قال مدير سياحة السويداء يعرب العربيد "إن المشروع عبارة عن مسابح وملحقاتها داخل المخطط التنظيمي في بلدة عتيل وعلى مساحة نحو 3 دونمات".

وبين العربيد أن المشروع يضم مسبحين للكبار ومسبحاً للصغار وبوفيه وكافيتريا وخدمات متنوعة لافتاً إلى أن المشروع يقع في منطقة متميزة مع وجود حديقة تضم عدداً من الأشجار والنباتات من مختلف الأنواع.

وأشار مدير السياحة إلى أن بلدة عتيل التي تعد إحدى أقدم البلدات المأهولة في جبل العرب تحتضن العديد من المشروعات السياحية لما تتمتع به من مقومات الجذب السياحي إضافة إلى كونها منطقة بيئية وأثرية بامتياز حيث تتنوع تلك المشروعات بين فنادق ومسابح وتجمع للشقق السياحية ومطاعم للوجبات السريعة ومتنزهات وسواها.

وتقع بلدة عتيل على بعد نحو ثلاثة كيلومترات إلى الشمال من مدينة السويداء وعلى طريق عام دمشق السويداء ويعود تاريخها إلى العهد النبطي في القرن الأول قبل الميلاد ومن أهم آثارها المعبد الشمالي الذي بناه الإمبراطور الروماني كاراكلا والمعبد الجنوبي إضافة إلى بقايا جامع إسلامي وكنيسة وبعض القصور القديمة والعديد من البيوت السكنية المبنية من الحجارة البازلتية.

يذكر أن إجمالي المشروعات السياحية التي تم منحها رخص الإشادة والتأهيل السياحي في المحافظة خلال العام الماضي بلغ 19 مشروعاً سياحياً بتكلفة نحو 16 مليار ليرة.