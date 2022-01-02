ضابط روسي: سليماني كان قائدا شجاعا وبطلا

العالم - ايران

وقال غونشاروف، في تصريح صحفي يوم السبت ، إن معرفته بالشهيد سليماني حدثت مصادفة في المنطقة الصحراوية بسوريا.

وتحدث ضابط الأمن الروسي عن لقائه بالشهيد، موضحاً: سافرت إلى سوريا عدة مرات في 2015 و 2017 و 2018 للقيام بمهام لمكافحة الإرهاب ، وفي إحدى هذه الرحلات في 2016 التقيت الجنرال سليماني.

وقال غونشاروف "أوقفتني القوات الأمريكية عندما كنت في مهمة لزيارة مخيم أبو خور للاجئين السوريين على الحدود الأردنية".

وأضاف: "على بعد حوالي 200 متر من الجنود الأميركيين ، توقفت عدة آليات عسكرية ، وعندما اقتربنا ، دعانا أحد الأشخاص الى شرب القهوة معه ، وبعد سماع مشكلتنا ، وعدنا بالمساعدة للوصول إلى المخيم السوري وعبور الحاجز الذي أقامه الجنود الأميركيون ، والتحق بنا شخصيًا ونفذ وعده.

وأعرب ضابط الأمن الروسي عن تأثره بشدة لشخصيته خلال هذه الزيارة القصيرة "الجنرال سليماني قائد قوة القدس كان رجلا شجاعا للغاية".

ووصف غونشاروف الشهيد سليماني بأنه قائد عسكري بارز ، وطيب القلب وشعبي للغاية ونموذج للرجل العظيم والمتقي.

وأضاف أن القائد سليماني أبلى بلاءً حسنا في مكافحة الإرهابيين في سوريا وأظهر شجاعة فائقة لن يُنسى أبدًا.