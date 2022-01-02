الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يؤكد حضوره جلسة البرلمان غدا

رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يؤكد حضوره جلسة البرلمان غدا
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق،أنّ رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، سيحضر جلسة المجلس المقرر عقدها الاثنين المقبل، والمخصصة لمناقشة "سير العملية الانتخابية".

العالم - ليبيا

وقال بليحق، لـ"الأناضول"، إنّ "رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح سيحضر جلسة الاثنين".

كما نقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن السائح قوله إنه يعتزم حضور الجلسة، دون تفاصيل.

وفي وقت سابق،الأمس، دعا رئيس مجلس النواب فوزي النويري، في بيان، إلى عقد جلسة رسمية بمقر المجلس بمدينة طبرق "للاستماع لإحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية وما يستجد من أعمال".

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أنّ مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين، تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.

روابط ذات صلة

ليبيا.. البرلمان يعلق جلسة مناقشة تأجيل الانتخابات للأسبوع المقبل

ليبيا.. لجنة بالبرلمان توصي بوضع خارطة طريق دستورية للانتخابات

المبعوثة الأممية إلى ليبيا تدعو إلى التركيز على إجراء الانتخابات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استهداف إماراتي جديد لجزيرة استراتيجية في اليمن

شاهد بالفيديو.. هل سيشهد عام 2022 انفراجة في الملف النووي الايراني؟

العراق.. أكثر من 31.5 ألف حريق خلال 2021

الصحة العالمية تحذر من "مرض جديد"!

بالفيديو: تونس..حركة النهضة تثور ضد اعتقال أحد قادتها

الاعلام الصيني: أمريكا والناتو سيتعرضان لكارثة كبيرة إن هاجما روسيا!