رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يؤكد حضوره جلسة البرلمان غدا

العالم - ليبيا

وقال بليحق، لـ"الأناضول"، إنّ "رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح سيحضر جلسة الاثنين".

كما نقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن السائح قوله إنه يعتزم حضور الجلسة، دون تفاصيل.

وفي وقت سابق،الأمس، دعا رئيس مجلس النواب فوزي النويري، في بيان، إلى عقد جلسة رسمية بمقر المجلس بمدينة طبرق "للاستماع لإحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية وما يستجد من أعمال".

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أنّ مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين، تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.