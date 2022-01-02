أمير الكويت يبعث رسالتين خطيتين لأمير قطر وملك البحرين

العالم - الكويت

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تسلم رسالة خطية من أمير دولة الكويت.

وذكرت أن الرسالة تسلمها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وأوضحت أن مضمون الرسالة يتصل بـ"العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.".

وقالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" إن وزير الخارجية الكويتي سلم رسالة من أمير الكويت إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكرت أن الرسالة تتعلق بـ"العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، بالإضافة الى آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والعربية".