توقيف 3 "اسرائيليين" في الامارات لسرقتهم من مطار دبي

العالم - الاحتلال

وأشارت الصحيفة إلى أن السرقات شملت زجاجات كحول، عبوات من الشوكولاتة، إضافة إلى جهاز آيفون مطلي بالذهب.



وأجريت تحقيقات مع الثلاثة، من أجل تقديم إفادة بشأن السرقات، عقب ذلك قاموا بدفع غرامة تقدر بآلاف الدراهم الإماراتية، قبل السماح لهم بالصعود إلى الطائرة والعودة الى فلسطين المحتلة.



ويعد السياح الإسرائيليون أبرز زبائن السوق الحرة الإماراتية، بحسب الصحيفة، وأغلب مشترياتهم تتركز على المشروبات الكحولية باهظة الثمن، وعبوات الشوكولاتة الفاخرة والهدايا التذكارية والمجوهرات ذات العلامات التجارية.

وفي سياق متصل، أوقف إسرائيلي، قبل نحو أسبوعين، لدى وصوله إلى دبي، ويبلغ من العمر 29 عاما، بعد الاشتباه في تورطه بقضية مخدرات أو سرقة، وفقا للصحيفة.

وأكدت وزارة خارجية الاحتلال نبأ توقيفه، لكنها رفضت تقديم تفاصيل، وفقا للصحيفة.

يشار إلى أن العديد من التقارير الغربية تحدثت عن سمعة سيئة للسياح الإسرائيليين بسبب السرقات.

وكشفت تقارير أن السياح الإسرائيليين يقومون بسرقة مواد الفنادق التي ينزلون بها، من مناشف ومستلزمات إعداد طعام وشراب، فضلا عن فقدان بعض قطع الإنارة من داخل الغرف التي نزلوا بها.