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نيودلهي تعلن عن زيادة حادة في عدد إصابات كوفيد-19

نيودلهي تعلن عن زيادة حادة في عدد إصابات كوفيد-19
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في العاصمة الهندية نيودلهي، أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا في اليوم الأول من عام 2022 تضاعف منذ الأمس وبلغ 2716 شخصا.

العالم - أسيا والباسفيك

وتعد هذه الزيادة في المدينة هي الأعلى منذ ما يزيد عن 6 أشهر وبالتحديد في 21 مايو/أيار 2021 عندما تم تسجيل 3009 حالات الإصابة.

وسجلت المدينة يوم الجمعة، عشية رأس السنة، 1797 إصابة، وفي اليوم الذي يسبقه – 1313 إصابة.

وفرضت سلطات العاصمة الهندية، في بداية الأسبوع، القيود من "المستوى الأول" أو "الأصفر".

وسيتم إغلاق المدارس، السينما، أندية كمال أجسام وبعض المؤسسات الأخرى. كما سيتم تحديد دوام المراكز التجارية والمتاجر، حيث سيسمح لها بالعمل من الساعة 10 صباحا حتى الساعة الثامنة مساء.

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