تراشق الإتهامات والشتائم بين نجل سعد الجبري وأمير سعودي

العالم - السعودية

وغرّد الجبري في حسابه على "تويتر": "مرّت سنة ولا يزال محمد بن سلمان يتوسّل ويتسوّل مكالمة هاتفية من بايدن. في المقابل يتم تفعيل امتيازات بايدن الرئاسية، والحكومة الأمريكية تتحرك بكامل ثقلها لحماية أسرار الأمن القومي في قضية كيدية ضد مسؤول سابق".

ورد الأمير السعودي الذي لا يتبوأ أي منصب حاليا: "د. خالد والدكم الموقر حرامي، لذلك هرب، وجاسوس لأمريكا لذلك تحركت الحكومة الأمريكية بكامل ثقلها لحماية أسرار الأمن القومي كما تفضلت".

وأضاف: "أما عن التسول المزعوم لمكالمة بايدن فإن غدًا لناظره قريب، وسنعرف جميعًا تفاصيل لن تسرك ولن تسر من هم على شاكلتك. احترامي لـ(والدك)! صاحب المجد العصامي"، في إشارة إلى قصيدته الشهيرة "احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي".

إلا أن خالد الجبري رد باتهامات وشتائم على الأمير، قائلا: "نزلت المعدات الثقيلة. المجرم هو من يبتز أبا بطفلته البالغة ١٧ سنة من أجل خصومة بينه وبين ابن عمك الذي كنت تكتب فيه المعلقات ثم خرست بعد أن اختطفه السايكوباثي مع عمك أحمد" في إشارة إلى وزير الداخلية، ولي العهد السابق محمد بن نايف.

وأضاف الجبري مخاطبا ابن مساعد: "لكن هذا ديدنك، مع من غلب من كفالة عبدالعزيز بن فهد إلى كفالة السايكوباثي. خلنا ساكتين، ترا كلنا عيال قرية".

وكان لافتا أن الأمير ابن مساعد غرّد بعد الجدال بسويعات، بأنه سيترك "تويتر" لفترة مؤقتة.

ويقول ناشطون إن ابن مساعد يتهم الجبري بالسرقة، بينما كان يصرّح سابقا بأنه يدفع مئات الملايين من ماله الخاص لنادي الهلال حينما كان رئيسا له.