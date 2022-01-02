السودان.. تجمع المهنيين يدعو للتظاهرات اليوم والسلطات تغلق جسورا في الخرطوم

العالم - السودان

وأفاد شهود عيان، بأنّ السلطات الأمنية، أغلقت 4 جسور تفادياً لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي بوسط العاصمة الخرطوم.

وأوضح الشهود أنّ من بين الجسور التي تم إغلاقها جسري "النيل الأبيض" الرابط بين أم درمان والخرطوم، و"المنشية" الرابط بين مدينة شرق النيل والخرطوم.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من لجنة أمن ولاية الخرطوم، حول ما ذكره الشهود.

ويوم أمس دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد) و"لجان المقاومة"، إلى تظاهرات اليوم الأحد تحت شعار "الوفاء للشهداء"، تنديداً بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بالحكم المدني.

وفي وقت سابق يوم السبت، دعا مجلس السيادة السوداني، إلى معالجة الأزمة الراهنة بالبلاد عبر "الحوار والتوافق للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط".

وأعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية"، يوم السبت، ارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 54 قتيلاً منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت اللجنة (غير حكومية)، في بيان، إنّ عبد الله عباس (23 عاماً) توفي، السبت، متأثراً بإصابته برصاصة خلال مشاركته في تظاهرات 30 ديسمبر/كانون الأول في أم درمان، وهي إحدى المدن الثلاث التي تشكل العاصمة الخرطوم.

وأضافت أنه بذلك يرتفع عدد المتظاهرين الذين لقوا حتفهم في تظاهرات 30 ديسمبر إلى 6 و54 منذ بدء الاحتجاجات رفضاً للانقلاب.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على انقلاب عسكري نفذّه البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإنّ قوى سياسية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.