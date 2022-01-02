'نحن قاسم'؛ شعوب المنطقة تحيي ذكری استشهاد قادة النصر

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واستشهد قادة النصر، في جريمة اغتيال نفذتها الولايات المتحدة قرب مطار بغداد.

اما في فلسطين، فتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع الاسير الفلسطيني هشام ابو هواش الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية ضد سلطات الاحتلال الاسرائيلي. ويعيش الاسير ابوهواش، حالة صعبة صحياً بعد مضي أكثر من مئة وثمانية وثلاثين يوما من اضرابه عن الطعام.

وأيضاً في فلسطين، بينما الاسير هشام ابو هواش يواجه الاحتلال بامعائه الخاوية، كان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يزور وزير حرب الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس ويتبادل معه الهدايا من المجوهرات الى زيت الزيتون.

اما في مصر فعادت قضية المعتقلين السياسيين الى الواجهة من جديد، بعد وفاة النائب السابق في البرلمان هشام القاضي داخل السجن، حيث قالت تقارير انه توفي نتيجة الاهمال الطبي والوضع الصحي الصعب داخل المعتقل.

واخيراً رأس السنة الجديدة الميلادية الذي أصبح وسمه ترندنغ علی مواقع التواصل الاجتماعي. وحرمت الكثير من الدول من احتفالات أعياد الميلاد بسبب تفشي جائحة كورونا ومتحورها الجديد اوميكرون.