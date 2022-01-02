الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

إسماعيل قاآني: كان الشهيد سليماني يقيم علاقات ناجحة بين ميادين القتال وسياسة البلاد الاستراتيجية

الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قالیباف يكشف عن اكبر ظلم بحق الشهيد سليماني

وفيات وتعطيل دراسة .. تحذيرات من كارثة تهدد 7 دول عربية!

قراءة مستقبلية لاحداث العام الجديد

العميد قاأني: سر نجاح الشهيد سليماني هو سيره على خطى القائد والامتثال لأوامره

المقاومة الفلسطينية تربك الاحتلال بتدشين 2022 بصاروخين

عطوان: ما الذي قدمه سليماني لفلسطين وغير كل المعادلات؟