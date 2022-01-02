الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢
١٠:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

سفير روسيا في برلين يعلق على وقف بث RT DE في ألمانيا

سفير روسيا في برلين يعلق على وقف بث RT DE في ألمانيا
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال سفير روسيا في برلين سيرغي نيتشايف، إن روسيا سترد "بالتأكيد" على وقف بث قناة RT DE في ألمانيا، وقد تكون لذلك عواقب على الصحفيين الألمان في روسيا.

العالم - روسيا

وأضاف السفير، في حديث لوكالة dpa: "حتما سيرد الجانب الروسي على ذلك".

ولكن السفير لم يحدد بالضبط الخطوات، التي يمكن أن تتخذها روسيا.

وتابع نيتشايف القول "أنا لست عرافا ولا أعرف بعلم الغيب، لكن هناك خيارات مختلفة. هناك العديد من الصحفيين الألمان يعملون في روسيا".

وبحسب قوله، يتمتع الصحفيون الأجانب بظروف عمل مريحة في روسيا.

وقال الدبلوماسي الروسي: "لا نريد النزاع. نريد فقط أن تحصل قناتنا في ألمانيا على نفس الحقوق والفرص، وأن تكون قادرة على العمل بهدوء".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الخطوات الجوابية الروسية، ستؤثر على عمل "دويتشه فيله" في روسيا، قال الدبلوماسي إنه ليس من الضروري أن يكون الرد آليا.

وتابع السفير: "ما زلت آمل ألا تتعرض RT في ألمانيا للضغط لاحقا".

روابط ذات صلة

روسيا تختبر صواريخ جديدة من طراز 'زيركون' الأسرع من الصوت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الهند تخطط لاستكمال نشر أول فوج إس-400 في فبراير

سفير روسيا في برلين يعلق على وقف بث RT DE في ألمانيا

مسؤول روسي يكشف عن فرص نجاح القذافي الابن برئاسة ليبيا

"الإيكواس" تعقد قمة استثنائية بشأن مالي في غانا 9 يناير

الاحتلال يوجه تهمة التحريض للقيادي في حماس حسن يوسف

الاحتلال يعترف بصواريخ 'سام' التي اطلقتها المقاومة