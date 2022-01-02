شاهد: عدوان اسرائيلي علی غزة والذريعة.. اطلاق صاروخين

العالم - فلسطين

وقال سلافا سينجرش وهو صياد السمك اسرائيلي:"في الصباح عندما وصلنا جلسنا هنا بالقرب من البحر. سمعنا دوي انفجارات، واحد تلو الأخر. ثم دخان أسود وهذا كل شيء. وبعد ذلك وصلت الشرطة ورجال الاطفاء".

مصادر محلية اكدت ان طائرات حربية ومروحية إسرائيلية، قصفت موقع القادسية التدريبي التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مدينة خان يونس جنوبي القطاع ما أحدث دماراً في الموقع المستهدف، دون تسجل أي إصابات.

وفي بيت لاهيا شمالي القطاع، وعلى مقربة من الحدود مع الأراضي المحتلة، قصفت مدفعية الاحتلال نقطتي رصد للمقاومة شرقي وغربي المدينة. واخری شرقي بيت حانون.

المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي اكد ان طائرات ومروحيات حربية شنت غارات على مجموعة من الأهداف داخل مجمع لإنتاج القذائف الصاروخية تابع لحركة حماس في خان يونس، مشيرا الى أنّ دبابات عسكرية قصفت مواقع لحماس على الحدود مع القطاع، محمّلاً الحركة مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وتداعيات الأعمال المنطلقة من القطاع.

وفي المقابل استهدفت وحدات الدفاع الجوي للمقاومة الطيران المروحي الإسرائيلي بصاروخين من نوع سام سبعة المضاد للطيران غرب مدينة غزة.

وخلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، أطلق صاروخ تجاه بحر غزة، على ما يبدو أنه رسالة من المقاومة للاحتلال بعدم التمادي في العدوان، بعد أنّ هددت بالرد على أي عدوان غير تقليدي يستهدف الفلسطينيين.

ويوم امس السبت سقط صاروخان انطلقا من القطاع قبالة بحر تل أبيب، اتهم الكيان حركة حماس باطلاقهما.

وقال موتي ليليوس وهو صياد السمك اسرائيلي:"جئنا للصيد وكان المطر ثم رأينا صواريخ فوق رؤوسنا ثم رأينا انفجاراً في البحر. كنا على يقين من أنها كانت صواريخ من غزة".

ومنذ ساعات الصباح تفعلت الوساطة المصرية لنزع فتيل التوتر وعدم تصعيد الأوضاع في وقت يرى مراقبون ان طبيعة قصف الاحتلال لايرغب بالتصعيد خصوصا مع اتخاذ قيادات الصف الاول من فصائل المقاومة احتياطات امنية خشية تعرضها للاستهداف والاغتيال.