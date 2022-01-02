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درعا في شهر: موجة اغتيالات واسعة

درعا في شهر: موجة اغتيالات واسعة
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

افادت مصادر اعلامية في درعا عن ” مقتل 24 شخصاً خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما أشار إلى تصاعد غير مسبوق بعمليات ومحاولات الاغتيال.

العالم-سوريا

وتتوزع حصيلة القتلى بحسب المصادر، كالتالي: 24 من المدنيين والمقاتلين السابقين، الذين قضوا بعمليات الاغتيال والاستهداف المباشر بالرصاص.

كما وثق خلال الشهر المذكور مقتل سيدتين، نتيجة عمليات الاغتيال المسجلة ضد “مسلحين مجهولين”.

وأضافت المصادر أنه رصد تصاعداً في عمليات الاغتيال، رغم مرور شهرين على اتفاقية “التسوية” الثانية، ومرور نحو أربعة سنوات على “التسوية الأولى”.

ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال أشارت المصادر إلى أن 29 منها حدثت في ريف درعا الغربي، و7 أخرى في ريف درعا الشرقي. بينما تم توثيق 5 عمليات في مدينة درعا.

ومنذ شهر تموز/يوليو 2018 عاشت محافظة درعا في الجنوب السوري حالة من “روتين الاغتيالات”، ما عزز من حالة الفلتان الأمني.

فيما لم تتضح الجهة التي تقف وراء هذه الممارسات، خاصة أن المستهدفين من مختلف الفئات: عسكريين في الجيش أو انضموا له لاحقاً، مدنيين، مسؤولين محليين ورؤساء بلديات.

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