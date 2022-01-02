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العميد سريع: 440 عملية نفذتها القوة الصاروخية اليمنية العام الماضي

العميد سريع: 440 عملية نفذتها القوة الصاروخية اليمنية العام الماضي
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

كشف المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع في مؤتمر صحفي لاستعراض حصاد العمليات العسكرية لعام 2021 ان القوة الصاروخية اليمنية نفذت في العام الماضي 440 عملية بينها 100 إستهدفت تجمعات خارج اليمن.

وأكد العميد سريع ان العام 2021 شهد العديد من الانتصارات المحققة في مختلف الجبهات.

واضاف سريع انه ورداً على استمرار العدوان وتصعيده العسكري نفذت قواتنا 194 عملية هجومية نوعية خلال العام 2021م ونفذت كذلك 382 عملية إغارة.

واشار الى أنه خلال العام 2021م نفذت قواتنا عدد من العمليات النوعية منها: عملية النصر المبين بمراحلها الثلاث

وعملية البأس الشديد وعملية فجر الحرية وعملية فجر الانتصار وعملية ربيع النصر بمرحلتيها وعملية فجر الصحراء

وأدت عمليات الجيش واللجان الشعبية الى تحرير مناطق واسعة من بلادنا تقدر بـ 12 الف كيلو متر في محافظات مارب والجوف والبيضاء والحديدة وشبوة.

واضاف العميد سريع انه بلغت عمليات القوات البرية 40126 عملية مفصلة على النحو التالي:

عمليات وحدة الهندسة خلال 2021م 5010 عملية منها 3375 استهداف أفراد و 1390 استهداف آليات بأنواعها و 245 عملية استهداف تحصينات وثكنات وبلغ إجمالي عمليات وحدة المدفعية 21925 عملية استهدفت تحصينات وتجمعات العدو وآلياته ,منها 283 عملية مشتركة مع سلاح الجو المسير و2298 عملية استخدمت فيها الوحدة صواريخ زلزال 1.

يتبع

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العميد سريع: 440 عملية نفذتها القوة الصاروخية اليمنية العام الماضي

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