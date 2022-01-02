السودان.. تشكيل لجنة تحقيق بنهب مقار أممية في دارفور

العالم - السودان

وقال حاكم الإقليم المكلف، محمد عيسى عليو، بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، إنه تم تشكيل لجنة "لإجراء تحقيق كامل حول أحداث التخريب والنهب التي طالت جُزءا من المقر السابق ليوناميد، ومخازن برنامج الغذاء العالمي بالفاشر خلال الأسبوع الماضي".

وأضاف أن اللجنة "برئاسة قاضي محكمة عليا، وعضوية ممثلين لوزارتي العدل والداخلية والاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والدعم السريع وحكومة الإقليم وحكومات ولايات دارفور".

وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر حاكم اقليم دارفور مني أركو مناوي، قرارا بتكليف والي ولاية شرق دارفور، محمد عيسي عليو، ليكون حاكما للإقليم، على أن يمارس كل مهام وسلطات حاكم الإقليم إلى حين عودته من الخرطوم (لم يوضح سبب تواجده بها) لمباشرة مهامه.

وأوضح عليو أن "اللجنة ستباشر مهامها قريبا بشأن الحادثتين"، وفق الوكالة الرسمية.

وأشار أن "عمليات النهب والسلب للمقر السابق ليوناميد طالت ما نسبته 15% من المقر"، مؤكدا أن "نسبة الـ85% منه ما زالت سليمة وبكامل محتوياتها من السيارات وغيرها".

وأكد "ضرورة أن تتوصل اللجنة المكلفة بالتحقيق إلى النتائج المرجوة في أسرع وقت، ونشرها للمواطنين وتقديم الجناة لمحاكمات عادلة".

والأربعاء، أدان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) هجوم جماعات مسلحة على مستودع برنامج الأغذية العالمي في الفاشر.

وهذا المستودع كان يحتوي على 1900 طن من المواد الغذائية، وليس معلوما بعد مقدار ما جرى نهبه، وفق مسؤول في البرنامج.

وفي اليوم ذاته، أعلنت السلطات فرض حظر تجوال جزئي في شمال دارفور، على خلفية عمليات النهب، ودعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الأمم المتحدة إلى التعاون لإجراء تحقيق في نهب مخازن برنامج الأغذية العالمي.

ومساء الجمعة، أعلنت الخارجية السودانية في بيان، القبض على 15 من المتهمين في أعمال نهب مخازن برنامج الغذاء العالمي بمدينة الفاشر.