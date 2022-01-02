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أفغانستان.. مظاهرات في العاصمة كابول احتجاجا على عقوبات أمريكية

أفغانستان.. مظاهرات في العاصمة كابول احتجاجا على عقوبات أمريكية
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

خرج عشرات الأشخاص إلى شوارع العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، للمطالبة برفع العقوبات الأمريكية عن أفغانستان.

العالم ـ أفغانستان

وقال المحتجون حسبما نقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم، إنه يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة، وتخفيف الضغوط الاقتصادية على أفغانستان، والسماح للشعب الأفغاني بإعادة بناء بلاده .

يأتي ذلك في الوقت الذي جمدت فيه الولايات المتحدة ما يقرب من عشرة مليارات دولار من أصول أفغانستان، وفرضت عقوبات عليها.

في غضون ذلك أشارت الوكالة الأفغانية إلى أن وقف المساعدات الخارجية لأفغانستان أدى إلى شلل في النظام الاقتصادي الهش بالفعل في أفغانستان وأثر سلبا على حياة الملايين من الناس .

وأوضح المتظاهرون، أن العقوبات الأمريكية على أفغانستان أثرت على الوضع الاقتصادي وضاعفت مشاكل التجارة.

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