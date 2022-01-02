ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير يعلن شعار العام 2022

العالم- اليمن

وقال في الكلمة التي ألقاها في فعالية «قادمون يا سترة» بنسختها السابعة أن الشعار في هذا العام يعني أن تلاحم أبناء الشعب العملي والحقيقي هو الذي يقودهم إلى الانتصار على الظلمِ والطغيانِ والاستبدادِ والديكتاتورية، وهو يعني كذلك تلاحمًا وانسجامًا ووحدة بين مختلف أطياف الشعب ومكوناته السياسية والثورية والمجتمعية.

وشدد على أن من مضامين الشعار تلاحم الشعبِ وقيادته الشجاعة والرشيدة ممثلةً بسماحة الفقيه القائد المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم، وكذلك التواصل بين أبناء الشعب وعوائل الشهداء والمعتقلين السياسيين والجرحى والمهجرين والمطاردين.

وأكد ائتلاف 14 فبراير أن التلاحم المنشود هو الذي سيوصل شعب البحرين إلى النصر الموعود.

كما كشف ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير شخصية العام 2021 «عام الوعي والثبات»، معلنًا أنها المناضل المعتقل «أســـامـة التــمــيــمي».

وأكد في كلمته التي ألقاها في فعالية «قادمون يا سترة» بنسختها السابعة أنه على الرغم من أن الكثير من أبناء الشعب يستحقون هذا التكريم لصبرهم وصمودهم وتفانيهم في الانتصار للشعب والذود عن عزته وكرامته، فإن التميمي اختير شخصية العام كونه اعتقل ظلمًا وعدوانًا انتقامًا منه على مواقفه الوطنية المشرفة، بينما كان على سرير المرض بالمستشفى.

وأوضح أن المناضل التميمي لطالما ساند خيارات الشعب وتطلعاته، وشكلت مواقفه أنموذجًا متميزًا في مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، فاستحق أن يكون «شخصية عام الوعي والثبات»، سائلًا الله «عز وجل» أن يُفرج عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين، وفي طليعتهم الرموز القادة في القريب العاجل.