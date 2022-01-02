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موسكو مستعدة للعمل مع واشنطن في أوكرانيا بأي شكل من الأشكال

موسكو مستعدة للعمل مع واشنطن في أوكرانيا بأي شكل من الأشكال
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، إن موسكو مستعدة للعمل مع واشنطن بشأن أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، مع إدراكها أنه لا يوجد بديل لاتفاقيات مينسك.

العالم ـ أوروبا

وعند رده على سؤال حول إمكانية استئناف المشاورات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا على غرار اللقاءات التي كانت تجري بين مساعد الرئيس الروسي فلاديسلاف سوركوف ونائبة وزيرة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند والتي جرت أثناء إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ورودينكو، قال أندريه رودنكو: "هذا السؤال يجب أن يوجه بالدرجة الأولى إلى الشركاء الأمريكيين. ونحن من جانبنا على استعداد للتعاون بأي شكل من الأشكال على أساس المبدأ الذي تدعمه واشنطن، وهو: عدم وجود بديل لاتفاقات مينسك وأنه من المستحيل حل النزاع دون منح وضع خاص لدونباس".

ونوه رودنكو، بأن روسيا تدرك أن مشاركة الجانب الأمريكي سيكون لها بالفعل التأثير الإيجابي.

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