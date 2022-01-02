إيران مستعدة لتصدير الأدوية واللقاحات إلى تركيا

العالم - إيران

وعقد اجتماع لمراجعة استراتيجيات تطوير العلاقات الاقتصادية الإيرانية التركية ، اليوم (الأحد) ، بحضور مهدي صفري مساعد وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية.

وقال خلال استعراضه ما جرى في هذا الاجتماع انه تم في هذا الاجتماع بحث موضوع تطوير العلاقات الاقتصادية مع تركيا والتحديات والحلول للمشكلات.

واضاف صفري في مقابلة مع وكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايراني ان المشاكل المالية في العلاقات الإيرانية التركية كان من بين الموضوعات التي نوقشت في الاجتماع وتابع انه جرى ايضا بحث المشاكل والتحديات المتعلقة بالمجال المالي وسبل حلها ، وكذلك تمت مناقشة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى ان القضايا الزراعية والمعايير وتحديث الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين كانت من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماع.

وقال أيضا إن موضوع صادرات الغاز إلى تركيا كان من الموضوعات الأخرى التي أثيرت في الاجتماع ، مشيرا إلى أنه تم بحث استمرار تصدير الغاز إلى تركيا والاتفاق بين البلدين في هذا الصدد ، وقدم المسؤولون المعنيون تقاريرهم بهذا الشأن.