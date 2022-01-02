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شاهد: هذا ما رآه اعلامي سوري عند مزار الشهيد سليماني..

الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

زار الصحفي والاعلامي السوري خليل حاج خليل، مزار الشهيد الحاج قاسم سليماني بكرمان جنوب شرقي ايران، ليرصد تهافت عشاق شخصيته علی مزاره دون الاکتراث للاحوال الجوية وهطول الامطار.

العالم - خاص بالعالم

وأكد حاج خليل في حديث لقناة العالم ان مزار الشهيد الحاج قاسم سليماني، استضاف آلاف الزائرين الذين قدموا من شتی الاماكن.

وقال حاج خليل، أن مهمته الاعلامية رصد أجواء فعاليات ذكری استشهاد الشهيد سليماني الثانية والسؤال عن الرسائل التي يريدون ايصالها من خلال المشاركة في هذه الفعالية.

وتستقبل مدينة كرمان جنوب شرقي ايران ضيوفها من داخل البلاد وخارجها في الذكرى السنوية الثانية لإستشهاد الفريق قاسم سليماني، وتُقام فعاليات بالمناسبة في مزار الشهداء، حيث مرقد الشهيد سليماني.

وكان قد بيّن مراسل العالم في مدينة كرمان ان جموعا غفيرة تشارك في فعاليات مختلفة لاحياء ذكری الشهيد سليماني دون الاكتراث للاحوال الجوية وهطول الامطار.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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