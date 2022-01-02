الدَين الحكومي يرهق البحرين على وقع الإنفاق العسكري

العالم- البحرين

وقالت صحيفة “الوطن” المحلية إن الدين العام البحريني صعد إلى 14.41 مليار دينار (37 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2021.

في وقت أرجع خبراء اقتصاديون هذا الارتفاع إلى حجم الإنفاق العسكري الكبير في البحرين.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي مقارنة بقرابة 13 مليار دينار (34 مليار دولار) عن الشهر نفسه من عام 2020.

وبينت أن رصيد ديون مصارف التجزئة المحلية للحكومة سجلت نهاية نوفمبر الماضي 6.2 مليار دينار (16 مليار دولار).

وصعد الدين العام تزامنا مع دعم طرح سندات التنمية الحكومية في الأسواق العالمية والمحلية.

وبلغ بنحو 2.3 مليار دينار (6 مليارات$) لسداد الديون المستحقة وتمويل الميزانية.

وتعد السندات الحكومية أكبر تجمع استثماري للبنوك وشركات الاستثمار لإدارة السيولة الكبيرة بطريقة آمنة وخالية من المخاطر وبعائد ثابت ومجزٍ.

وسجل صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي تراجعا صاما بسبتمبر الماضي، بنسبة 6.17% على أساس شهري.

وأفاد مصرف البحرين المركزي بأن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 1.326 مليار دينار (3.53 مليارات دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية كانت 1.413 مليار دينار (3.77 مليارات دولار) بأغسطس السابق له.

وبين المصرف أنه ارتفعت الأصول الأجنبية على أساس سنوي بنسبة 86.6%، مقارنة بـ710.6 ملايين دينار (1.89 مليار دولار) بسبتمبر 2020.

وتوزعت الأصول الأجنبية بين 2.5 مليون دينار (6.6 ملايين دولار) القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب.

وكذلك 1.323 مليار دينار (3.53 مليارات دولار) رصيد ودائع عملات أجنبية.

وتصنف البحرين على أنها الأقل إنتاجاً للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون وتنتج 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.