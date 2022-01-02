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وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يجري إتصالا هاتفيا مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي ويبحث معه القضايا الثنائية والدولية

الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

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