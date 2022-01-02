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توقع ارتفاع عدد إصابات كورونا في الأيام المقبلة في لبنان

توقع ارتفاع عدد إصابات كورونا في الأيام المقبلة في لبنان
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

توقع رئيس لجنة الصحّة  في البرلمان اللبناني ، النّائب ​عاصم عراجي​، ارتفاع الإصابات بالفيروس في ​لبنان​ بدءًا من الغد وبعده، لأنّ الاختلاط حصل بشكل كبير يومَي الجمعة والسبت.

العالم_لبنان

و لفت عراجي اليوم الأحد في تصريح إذاعي على أنّ متحوّر أوميكرون من فيروس كورونا سريع الانتشار، وسجّل أرقامًا قياسيّةً لناحية الإصابات في جميع أنحاء العالم، ونتوقّع ارتفاع الإصابات بالفيروس فيلبنانبدءًا من الغد وبعده، لأنّ الاختلاط حصل بشكل كبير يومَي الجمعة والسبت.

واشار إلى أنّ الإقفال العام يحدّده المسار الوبائي، مؤكّدًا أنّنا في وضع خطير، نتيجة عدم وجود الأسرة وهجرة الطاقم الطبي، ولا نملك القدرة لمواجهة كورونا، والوباء بدأ بالتفشّي فعلينا الانتباه.

في سياق متّصل، أوضح أنّ نسبة الوفيّات ممكن أن ترتفع مع ارتفاع نسبة الإصابات بالفيروس، ونحن لا نريد الّذهاب إلى إقفال البلد ولكن كلّ شيء وارد، وهو كأس مرّ لا بدّ من الشّرب منه.

ودعا المواطنين إلى تلقّي اللقاح، مبيّنًا أنّه سيتمّ تلقيح التلاميذ في المدارس، بالإضافة لإقامة ماراتون اللقاح في جميع المناطق وذكر أنّ معظم المصابين الموجودين في المستشفيات هم من غير الملقّحين.

في غضون ذلك أفادت وزارة الصحة العامة في لبنان ​، عن تسجيل 1445 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة وفاة..

العالم_لبنان

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