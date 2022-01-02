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زينب سليماني تتحدث عن حب والدها للعراق

زينب سليماني تتحدث عن حب والدها للعراق
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

شاركت عائلتا الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في الوقفة الاحتجاجية عند موقع استشهادهما قرب مطار بغداد الدولي.

العالم - العراق

أكدت عائلة الفريق الشهيد قاسم سليماني أنّه "كان يحب الشعب العراقي من صميم قلبه، ويفكّر كثيراً بعراق قوي يكون شوكة في عيون أعدائه كما كان أبو مهدي المهندس بطل الشعب العراقي الذي كرّس حياته لتحرير الشعب العراقي".

وقالت أسرة الشهيد، في كلمة ألقتها كريمته زينب سليماني، خلال الوقفة عند موقع استشهاد "قادة النصر" قرب مطار بغداد الدولي، "إنّنا نقترب من أفق الانتقام الشديد من الأعداء الذين تلطّخت أيديهم بدماء قادة النصر".

وأشارت إلى أنّه "لن يمر وقت طويل على دموع الفراق حتى تتحول إلى دموع النصر بتحرير العراق ودول المنطقة من رجس المعتدين، وسيأتي اليوم الذي يهنّئ فيه بعضنا بعضاً".

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