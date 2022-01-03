بايدن وزيلينسكي يناقشان المحادثات الأمنية المقبلة مع روسيا

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وجاء في بيان البيت الأبيض: "أعرب الرئيسان عن دعمهما للجهود الدبلوماسية التي ستبدأ الأسبوع المقبل بحوار ثنائي أمريكي روسي حول الاستقرار الاستراتيجي في جنيف في الـ10 من يناير، وكذلك بعدها مع حلف شمال الأطلسي من خلال مجلس روسيا الناتو".

وأضاف: "الرئيس بايدن شدد على التزام الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها بمبدأ - لا شيء عنك دون مشاركتك".

وتابع: "بايدن أخبر زيلينسكي عن دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وأوضح له أن واشنطن وحلفاءها وشركاءها سيردون بشكل حاسم في حالة حدوث غزو روسي لأوكرانيا".

وختم: "أشار بايدن إلى دعم واشنطن لتدابير بناء الثقة لتهدئة التوترات في دونباس".