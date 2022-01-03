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حصاد أحداث المغرب العربي في عام 2021 (الجزء الاول)

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

عام 2021 كان عام، الاجراءات الاستثنائية في تونس وتسارع وتيرة التطبيع في المغرب والمسار السياسي من دون انتخابات في ليبيا ومحاسبة الرئيس السابق في موريتانيا وفي الجزائر عام الانتخابات والازمات مع فرنسا والمغرب.

العالم - المغاربية

تونس: طوى التوانسة صفحة عام 2021 بكل ما حملته معمها من تحولات سياسية واحداث هامة ساهمت في رسم ملامح مرحلة جديدة.

الجزائر: شهد العالم 2021 أزمات بين الجزائر من جهة كل من المغرب وفرنسا، كما شهد إنتخابات بارزة في الجزائر اولها الانتخابات التشريعية، ثم عاقبتها بعد أشهر انتخابات تجديد المجالس المحلية.

المغرب: شهد المغرب خلال عام 2021 تطورات واحداث مهمة بينها الانتخابات وتسارع التطبيع وانعكست على المشهد السياسي والاقتصادي والدبلوماسي.

ليبيا: شهد العام 2021 أحداث بارزة في لبيبا، بدء بتوقف اطلاق النار وحوار سياسي انبثقت عنه حكومة، وصولًا الى انتخابات لم تنجز في موعدها.

موريتانيا: شهدت موريتانيا عام حافلًا بالاحداث شملت توجية تهم بالفساد الى الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، بالاضافة الى بروز المطالب الاجتماعية والحقوقية.

المزيد من التفاصيل في تقارير مراسلين قناة العالم..

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