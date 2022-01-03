حصاد أحداث المغرب العربي في عام 2021 (الجزء الاول)

العالم - المغاربية

تونس: طوى التوانسة صفحة عام 2021 بكل ما حملته معمها من تحولات سياسية واحداث هامة ساهمت في رسم ملامح مرحلة جديدة.

الجزائر: شهد العالم 2021 أزمات بين الجزائر من جهة كل من المغرب وفرنسا، كما شهد إنتخابات بارزة في الجزائر اولها الانتخابات التشريعية، ثم عاقبتها بعد أشهر انتخابات تجديد المجالس المحلية.

المغرب: شهد المغرب خلال عام 2021 تطورات واحداث مهمة بينها الانتخابات وتسارع التطبيع وانعكست على المشهد السياسي والاقتصادي والدبلوماسي.

ليبيا: شهد العام 2021 أحداث بارزة في لبيبا، بدء بتوقف اطلاق النار وحوار سياسي انبثقت عنه حكومة، وصولًا الى انتخابات لم تنجز في موعدها.

موريتانيا: شهدت موريتانيا عام حافلًا بالاحداث شملت توجية تهم بالفساد الى الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، بالاضافة الى بروز المطالب الاجتماعية والحقوقية.

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