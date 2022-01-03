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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها أمس أنباء عن وقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى اليمني وأن التحريات جارية

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

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