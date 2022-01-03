طهران : الغرب أدرك ضرورة التراجع عن مطالبه القصوى في فيينا

العالم - ايران

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: ان الوفد الإيراني يصل إلى فيينا اليوم وستستأنف المحادثات على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف اعتبارا من ظهر اليوم.

وتابع: لم يتم تبادل أي شيء بين إيران وأمريكا غير النصوص المكتوبة وبشكل غير مباشر. لم يتم تبادل اي رسائل شفهية.

وبشأن تصريحات روب مالي حول البرنامج الدفاعي، قال خطيب زاده: إن أصل ما نراه اليوم في المنطقة هو هذا الخطاب التدخلي لبعض الدول الاجنبية في المنطقة ... نصيحتي لأمريكا أن تحاول بدلاً من التلاعب بالترتيبات العادية في المنطقة ان تفهم واقع المنطقة ومعرفة أن مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات إلى المنطقة، لن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة فحسب، بل سيكشف ازدواجية معايير أمريكا أكثر.

يتبع..